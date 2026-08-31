AISINO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

AISINO ließ sich am 29.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AISINO die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,20 Milliarden CNY – eine Minderung von 8,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,31 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at