AISINO: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

AISINO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,030 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,82 Prozent auf 1,11 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,56 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at