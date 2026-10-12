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12.10.2026 06:31:29
AIT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
AIT hat am 09.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 34,05 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIT 32,27 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,58 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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