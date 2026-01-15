|
15.01.2026 06:31:29
AIT: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
AIT hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 37,97 JPY. Im Vorjahresviertel waren 41,57 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,91 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!