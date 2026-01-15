AIT: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AIT hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 37,97 JPY. Im Vorjahresviertel waren 41,57 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,91 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at