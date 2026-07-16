AIT: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AIT lud am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33,61 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 37,07 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 14,93 Milliarden JPY gegenüber 14,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at