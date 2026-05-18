AiXin Life International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

AiXin Life International präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AiXin Life International -0,060 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 52,86 Prozent auf 0,3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei AiXin Life International ein EPS von -0,110 USD in den Büchern gestanden.

AiXin Life International hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 60,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,82 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at