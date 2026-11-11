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11.11.2026 06:31:29
AiXin Life International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
AiXin Life International präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das AiXin Life International ein Ergebnis je Aktie von -0,030 USD vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AiXin Life International in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 47,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen USD im Vergleich zu 0,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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