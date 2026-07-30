AIXTRON-Aktie: AXTRON profitiert von hoher Nachfrage im Optoelektronikgeschäft

AIXTRON hat im zweiten Quartal einen kräftigen Anstieg beim Auftragseingang verbucht und damit die Erwartungen übertroffen.

Die anhaltend hohe Nachfrage im Bereich Optoelektronik hat AIXTRON im zweiten Quartal einen Sprung beim Auftragseingang beschert. Der Umsatz ging zwar zurück, soll aber im dritten Quartal kräftig anziehen. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der im MDAX und TecDAX notierte Hersteller von Anlagen für die Chipindustrie.

Der Auftragseingang kletterte um 81 Prozent auf 215 Millionen Euro. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 186 Millionen Euro gerechnet.

Der Umsatz fiel um 16 Prozent auf 115 Millionen Euro. AIXTRON selbst hatte für das zweite Quartal einen Umsatz von 100 bis 120 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Das EBIT betrug 14,7 Millionen Euro, ein Minus von 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die entsprechende Marge verringerte sich um 4 Prozentpunkte auf 13 Prozent. Analysten hatten rund 12 Prozent prognostiziert.

Für 2026 rechnet AIXTRON mit einem Umsatz von rund 560 Millionen Euro, wobei eine Abweichung von 30 Millionen Euro nach oben oder unten möglich ist. Die Bruttomarge wird bei 42 Prozent gesehen. Bei der EBIT-Marge stellt der Konzern 17 bis 20 Prozent in Aussicht.

Im laufenden dritten Quartal soll der Umsatz 180 Millionen Euro erreichen, mit einer möglichen Abweichung von 20 Millionen Euro nach oben oder unten.

So reagiert die AIXTRON-Aktie

Aktien von AIXTRON erholen sich am Donnerstag nach Quartalszahlen. Auf XETRA gewinnen die Anteilsscheine des Chipindustrieausrüsters zeitweise 2,19 Prozent auf 34,07 Euro.

Ein Händler sprach in einer ersten Reaktion von einem starken Auftragseingang im zweiten Quartal. Zudem untermauere der Umsatzausblick für das dritte Quartal die Geschäftsbelebung.

Nach einem rasanten, vom KI-Boom getriebenen Kursanstieg bis auf fast 63 Euro Mitte Juni ging es bis zum Vortag fast ebenso schnell bergab, und zwar um insgesamt fast 50 Prozent. Hintergrund sind Gewinnmitnahmen durch Anleger bei stark gelaufenen Aktien mit KI-Bezug. So liegt das AIXTRON-Papier 2026 trotz des jüngsten Rückschlags immer noch fast 93 Prozent im Plus.

Dow Jones Newswires / (dpa-AFX Broker)