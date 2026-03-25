AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Im Aufwind
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25.03.2026 15:02:39
AIXTRON-Aktie beflügelt: Nachfrage nach Halbleiterlasern treibt Kurs an
Im noch recht jungen Börsenjahr hat sich der AIXTRON-Kurs mehr als verdoppelt. Damit ist die Aktie der größte Gewinner unter den deutschen Standardwerten. Der europäische Technologiesektor liegt seit Jahresbeginn hingegen leicht im Minus.
Diese Stärke könne sich durchaus noch fortsetzen, schrieb Analyst Craig McDowell von der US-Bank JPMorgan. Mit Blick auf die Optoelektronik gebe es auf den Endabnehmermärkten keine Anzeichen einer Abschwächung. Große Kunden von AIXTRON hätten jüngst auf einer Konferenz signalisiert, dass die Nachfrage im Segment Indiumphosphid-Laser weiterhin größer sei als das Angebot, und das trotz deutlicher Kapazitätsausweitungen. Bei diesen Bauteilen handelt es sich um leistungsstarke Halbleiterlaserdioden, die auf dem Material Indiumphosphid fußen.
/bek/ag/stw
FRANKFURT (dpa-AFX)
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