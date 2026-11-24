AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Experteneinschätzung
|
24.11.2026 08:51:00
AIXTRON-Aktie bricht ein: Zweifel am Umsatzwachstum lassen Analysten deutlich vorsichtiger werden
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AIXTRON von 50 auf 24 Euro eingestampft und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. AIXTRON werde ein außerordentlich starkes Jahr 2027 erleben, gestützt von der Nachfrage nach optischer Netzwerktechnik und Energiemanagement-Chips im KI-Bereich, schrieb Harry Blaiklock am Montag. Die große Frage sei allerdings, was danach komme. Angesichts der Unsicherheit bezüglich des Ausbautempos von KI-Rechenzentren schaue der Markt vor allem auf die Gewinnperspektiven ab 2028. Blaiklock rechnet damit, dass sich dann der Ausbau der Laserkapazitäten verlangsamt. Der Bereich Energiemanagement werde dies nicht kompensieren können, so der Experte. Er geht davon aus, dass der Markt auch nach der jüngsten Kurskorrektur noch ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 30 Prozent bis 2029 einpreist. Blaiklock sieht dieses aber eher bei lediglich 18 Prozent.
Via Tradegate reagiert die AIXTRON-Aktie vorbörslich zeitweise mit einem kräftigen Kursrutsch von 5,91 Prozent auf 30,26 Euro.
/rob/ag
ZÜRICH (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: AIXTRON SE
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
08:30
|AIXTRON und Nokia erweitern ihre Zusammenarbeit zur Skalierung der InP-Photonik für die KI-Infrastruktur (EQS Group)
|
08:30
|AIXTRON and Nokia expand collaboration to scale InP photonics for AI infrastructure (EQS Group)
|
23.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
23.11.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
20.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu AIXTRON SE
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|17.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|17.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|17.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|30.10.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|30,29
|-5,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Jensen-Rückkehr bei NVIDIA: Wenig Kaufimpulse für den ATX -- DAX vorbörslich etwas fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Rally in Japan
Der heimische Leitindex wird auf Vortagesniveau erwartet. Der DAX dürfte etwas fester starten. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.