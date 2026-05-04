AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Nach Rekordrally
|
04.05.2026 16:20:00
AIXTRON-Aktie deutlich in Grün - neues Jahreshoch
Auf XETRA werden sie zeitweise mit einem klaren Plus von 2,58 Prozent bei 48,19 Euro gehandelt. Im Handelsverlauf haben sie sogar bei 50,04 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch markiert. 2026 haben sie damit nun gut 188 Prozent hinzugewonnen.
Dabei tun sich Experten durchaus schwer mit der Prognose des weiteren Verlaufs. Während Simon Coles von Barclays die Aktien nach ihrer überdurchschnittlichen Kursentwicklung seit Oktober nun auf "Equal Weight" abstufte, sieht Andrew Gardiner von der Citigroup noch Luft bis 55 Euro und bleibt bei "Buy".
Einig sind sich aber beide in ihrem Lob für die Dynamik im Optoelektronik-Geschäft. Gardiner hob nicht nur seine Ergebnisprognosen an, sondern auch den Bewertungsmaßstab im Einklang mit den jüngsten Branchenzuwächsen. Das Vertrauen der Anleger sei klar gestiegen.
Auch Coles stockte sein Kursziel deutlich auf - allerdings nur auf bereits klar übertroffene 39 Euro.
ag/ajx/mis
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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