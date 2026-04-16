AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Wandelschuldverschreibungen
|
16.04.2026 17:56:00
AIXTRON-Aktie deutlich schwächer: Wandelanleihe begeben - Kapitalmaßnahme ohne Bezugsrecht
Auf XETRA verlor die AIXTRON-Aktie schlussendlich 3,40 Prozent auf 40,91 Euro. Im Tagestief mit 38,34 Euro war das Minus sogar noch deutlich größer.
Am Mittwoch war der Kurs noch um über zwanzig Prozent auf 42,35 Euro gesprungen, da die Anleger die vorgelegten Zahlen und eine Prognoseanhebung des Unternehmens feierten. Laut Händlern nutzte das Unternehmen diesen Moment gezielt für einen Finanzierungsdeal zu attraktiven Konditionen.
Das Volumen der Anleihe lag bei den zuvor angekündigten 450 Millionen Euro bei einer Laufzeit bis April 2031 ohne laufende Verzinsung. Die Schuldverschreibungen werden in Aktien wandelbar sein, die einem Anteil von fast acht Prozent am Grundkapital entsprechen, wobei das Bezugsrecht der Altaktionäre ausgeschlossen wird. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 50,375 Euro festgelegt. Der Nettoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke wie Investitionen für organisches Wachstum sowie Akquisitionen und Aktienrückkäufe verwendet werden.
In Verbindung mit der Anleihe haben sich einige Käufer im Rahmen einer sogenannten Delta-Platzierung von Aktien im Wert von bis zu 140 Millionen Euro getrennt. Die Banken boten diese zusätzlichen Titel aus dem Bestand der Käufer an, um deren Positionen abzusichern. Nach Händlerangaben war diese Platzierung ebenso wie die Anleihe überzeichnet. Der Preis für die Aktienpakete lag laut Bloomberg unter 38,75 Euro, wobei AIXTRON aus diesem Teil der Transaktion keine Erlöse zufließen.
Der DZ-Bank-Experte Armin Kremser merkte dazu an, dass das Unternehmen mit dem Erlös nun über einen größeren Spielraum für Wachstum verfügt. Wegen der verwässernden Wirkung und des vorherigen Kursanstiegs stellte er bereits früh Gewinnmitnahmen in Aussicht. Er fügte jedoch hinzu, dass das Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Unternehmens durch die Maßnahme weiter gefestigt werden dürfte.
HERZOGENRATH (dpa-AFX)
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