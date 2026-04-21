AIXTRON Aktie

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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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Höhenflug geht weiter 21.04.2026 18:06:00

AIXTRON-Aktie erreicht neues Zehnjahreshoch: KI-Fantasie treibt den Kurs nach oben

AIXTRON-Aktie erreicht neues Zehnjahreshoch: KI-Fantasie treibt den Kurs nach oben

Die Aktien von AIXTRON setzen ihren beeindruckenden Höhenflug ungebremst fort und knacken dabei historische Marken.

• AIXTRON-Aktie mit deutlichem Kursplus im Handel
• Nachfrage nach Halbleitertechnologie als Treiber
• Analysten optimistisch - aber Kurs über Zielniveau

Die beeindruckende Erfolgsserie des Halbleiterausrüsters AIXTRON setzt sich mit hoher Dynamik fort und treibt die AIXTRON-Aktie auf bisher unerreichte Kursregionen. Im XETRA-Handel legten die Titel letztlich um 4,19 Prozent auf 45,23 Euro zu und markierten bei 45,75 Euro ein neues Zehnjahreshoch.

Dieser jüngste Kurssprung fügt sich nahtlos in eine außergewöhnliche Performance ein, die das Papier bereits seit Monaten zum Star am deutschen Parkett macht. Seit dem Jahresstart verzeichnet der Kurs ein sattes Plus von 161 Prozent, wobei ein Großteil dieser Gewinne mit einem Zuwachs von 137 Prozent allein in den vergangenen drei Monaten generiert wurde.

Was den AIXTRON-Kurs antreibt

Hinter dieser rasanten Wertsteigerung steht die ungebrochene Nachfrage nach den spezialisierten Depositionsanlagen des Unternehmens, die eine Schlüsselkomponente für die moderne Chipindustrie darstellen. AIXTRON profitiert fundamental von der globalen KI-Welle, da seine Technologie für die Herstellung leistungsfähiger Optoelektronik und effizienter Leistungshalbleiter aus Siliziumkarbid sowie Galliumnitrid essenziell ist. Diese Materialien bilden das Rückgrat für die notwendige Hardware-Infrastruktur, die für den Betrieb großflächiger KI-Rechenzentren und die schnelle Datenübertragung benötigt wird.

Flankiert wird die Rally durch eine anhaltend optimistische Einschätzung der Analystenzunft. In einer aktuellen Analyse von Jefferies: Analyst Om Bakhda bekräftigte die Einstufung auf "Buy" und bestätigte das Kursziel bei 35 Euro. Die platzierte Wandelschuldverschreibung und der Ausbau der Kapazitäten in Malaysia seien Vorbereitungen auf mittelfristig enorm anziehendes Wachstum im Bereich Optoelektronik und Galliumnitrid (GaN), so der Experte. Die Auftragsstärke im ersten Quartal biete bereits einen Vorgeschmack.

Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

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