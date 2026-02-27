AIXTRON Aktie

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

Analystenstimme 27.02.2026 17:56:00

AIXTRON-Aktie gefragt: Jefferies bestätigt Kaufempfehlung

AIXTRON-Aktie gefragt: Jefferies bestätigt Kaufempfehlung

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AIXTRON angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

So wurde das Kursziel von Jefferies von 27,00 auf 30,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Am Mittelpunkt der Jahreszielspannen für 2026 habe sich seit den ersten Angaben im Rahmen der vorläufigen AIXTRON-Eckdaten für das dritte Quartal 2025 praktisch nichts geändert, schrieb Om Bakhda in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Derzeit sei die Geschäftsentwicklung schwer vorhersagbar. Eine zunehmend konservative Prognosesetzung halte er daher für attraktiv, zumal die kurzfristigen Ausgabenmuster im Bereich Datenkommunikation die Stärke im Bereich Optoelektronik untermauern dürften.

Die AIXTRON-Aktie legte am Freitag auf XETRA letztlich um 7,9 Prozent auf 27,60 Euro zu.

JPMorgan hebt Ziel für AIXTRON auf 31 Euro - 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für von 25,20 auf 31,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es gebe nichts zu befürchten mit Blick auf die Zahlen des Chipausrüsters, schrieb Craig McDowell am Donnerstagabend nach dem Bericht. Auch nach der Rally könnten die Aktien weiterlaufen.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquelle: AIXTRON SE

