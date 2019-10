AIXTRON-Aktie gefragt - Samsung-Investitionen bringen Fantasie

Vergangene Woche noch bei 8,50 Euro auf ein Tief seit Juli gefallen, stiegen sie zum Wochenstart zuerst bis auf 9,41 Euro. Dann aber flachte der Schwung wieder ab und die Aktien kosteten zuletzt noch 9,19 Euro und standen damit 3,42 Prozent im Plus.

Für Fantasie sorgt weiterhin die jüngste Ankündigung von Samsung, viel Geld in OLED- Technologie für Fernseher stecken zu wollen. Die OLED-Technik gilt für den Maschinenbauer AIXTRON als wichtiges Standbein mit Zukunftsperspektiven. Für Uwe Schupp von der Deutschen Bank ist es sehr bedeutend für den Spezialmaschinenbauer, dass die Koreaner im großen Stil in OLED-Technologie für ihre Fernseher investieren wollen. Umgerechnet sollen bis 2025 10,9 Milliarden US-Dollar in die Technik fließen.

Laut dem Analysten Malte Schaumann von Warburg Research liebäugelt AIXTRON damit, in die Produktion von OLEDs mit seiner organischen Abscheidungstechnologie (OVPD) vorzudringen. Schnelle Auswirkungen werde dies aber wohl nicht haben, schränkte der Experte wegen der noch im Entwicklungsstadium befindlichen Technologie ein. Er glaubt, dass erste Produktionslinien von Samsung im Jahr 2021 umgestellt werden, was für OVPD ein Jahr zu früh kommen könnte. Bis Anfang 2020 sei lediglich mit einer Pilotversion dieser revolutionären Technologie zu rechnen.

Wie sein Kollege Schupp von der Deutschen Bank näher erläuterte, sollte die Ankündigung aber die Akzeptanz für OLED-Anlagen des Typs "Gen2" stärken, mit denen AIXTRON auf eine Eignung für OVPD-Technologie hinarbeite. AIXTRON habe durch ein zuletzt mit der koreanischen Firma Iruja gebildetes Joint-Venture beste Voraussetzungen, um Canon Tokki als Partner von Samsung abzulösen. AIXTRON selbst habe zuletzt immer wieder von Meilensteinen in der Geschäftsbeziehung zu einem "großen asiatischen Display-Hersteller" gesprochen. Dabei dürfte es sich wohl um Samsung handeln, mutmaßt Schupp.

Bislang hat die AIXTRON-Aktie in diesem Jahr ein Auf und Ab hinter sich. Per Saldo liegen sie mit einem Anstieg um fast 8 Prozent Plus im Mittelfeld des SDAX, der in diesem Jahr prozentual etwa doppelt so stark gestiegen ist. Durch den Anstieg am Montag wagten AIXTRON aber einen Test der exponentiellen 200-Tage-Linie, die aktuell bei knapp 9,40 Euro verläuft und bei charttechnisch orientierten Anlegern ein beliebter Indikator für den langfristigen Trend ist. Mit den in der Spitze erreichten 9,41 Euro standen sie zwar knapp darüber, konnten dieses Niveau dann aber nicht verteidigen.

