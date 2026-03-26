AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Halbleiteranlagenbau
|
26.03.2026 16:21:00
AIXTRON-Aktie im Minus: Neuer Standort ergänzt Europa-Geschäft
Für das neue Werk sind 2026 und 2027 Investitionen von insgesamt rund 40 Millionen Euro vorgesehen. An dem neuen Standort in Penang sollen Montage, Testaktivitäten, Engineering-Unterstützung sowie lokale Einkaufskapazitäten aufgebaut werden. Der Produktionshochlauf soll schrittweise erfolgen - erste Auslieferungen von Anlagen aus dem neuen Werk plant AIXTRON für Ende 2027.
Die im Zusammenhang mit dem Produktionsaufbau erwarteten Anlaufkosten im Jahr 2026 haben den weiteren Angaben zufolge keine Auswirkungen auf die Prognose für das laufende Jahr. Die bestehenden europäischen Standorte in Herzogenrath und Cambridge (Großbritannien) sollen zentrale Entwicklungs- und Produktionsstandorte bleiben und durch den neuen Standort ergänzt werden.
Auf XETRA gibt die AIXTRON-Aktie zeitweise 5 Prozent auf 34,74 Euro ab.
DOW JONES
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Bildquelle: AIXTRON SE,SmartCaps
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