AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kaufempfehlung 12.11.2025 11:30:39

AIXTRON-Aktie klettert auf Jahreshoch - Bofa setzt auf KI-Hoffnungen

AIXTRON-Aktie klettert auf Jahreshoch - Bofa setzt auf KI-Hoffnungen

Nach einer Kaufempfehlung der Bank of America (Bofa) haben die Aktien von AIXTRON am Donnerstag mit 18,895 Euro ein weiteres Jahreshoch erreicht.

Via XETRA notiert die AIXTRON-Aktie zeitweise 8,88 Prozent höher bei 18,95 Euro.

Zuvor hatte Analyst Oliver Wong sein Kursziel mit 25,10 Euro mehr als verdoppelt und aus einem "Underperform"-Votum ein "Buy" gemacht.

"Schnallen Sie sich an für die KI-Beschleunigung" - so der Titel seiner Neubewertung des Chip-Anlagenbauers. AIXTRON habe für 2026 tief gestapelt und damit den Blick auf eine Wachstumsbeschleunigung ab 2027 freigemacht, so Wong.

Der Umsatzmix sei im dynamischen Wandel vom immer moderateren Geschäft im Einsatzbereich Konsumelektronik und Elektrofahrzeuge hin zu schnellem Wachstum im Bereich KI-Datenzentren. AIXTRON habe gar die beste KI-Positionierung in seinem Beobachtungsfeld.

Im Jahresverlauf liegen AIXTRON aktuell 24 Prozent im Plus. Dabei haben die Papiere allein binnen rund zwei Wochen gut 40 Prozent gewonnen.

So hatten Empfehlungen von anderen Analysten und Lobeshymnen der Investmentfirma Kerrisdale Capital AIXTRON frischen Schwung verliehen. Im Fokus steht dabei vor allem das langfristige Geschäftspotenzial durch neue Energiearchitekturen für stromhungrige KI-Rechenzentren. Für diese braucht es Elektronikchips, die mit Anlagen von AIXTRON hergestellt werden.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

AIXTRON-Aktie mit deutlichem Minus
Prognosesenkung lässt AIXTRON-Aktie einbrechen
AIXTRON-Aktie verliert nach Kursexplosion - Ziel bei 15 Euro

Bildquelle: AIXTRON SE

Nachrichten zu AIXTRON SEmehr Nachrichten