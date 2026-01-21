AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochgestuft 21.01.2026 11:52:00

AIXTRON-Aktie klettert deutlich: JPMorgan stuft AIXTRON hoch

AIXTRON-Aktie klettert deutlich: JPMorgan stuft AIXTRON hoch

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron deutlich erhöht von 13,50 auf 25,20 Euro und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft.

Analyst Craig McDowell sieht den Chipausrüster vor einem breiten Aufschwung in allen Produktkategorien. Die Auftragslage dürfte 2026 anziehen, was die Umsatzschätzungen ab 2027 antreibe. Mit seinem Kursziel misst McDowell AIXTRON einen deutlich höheren Bewertungsmultiplikator zu, angesichts eines stabileren Wachstums und besserer Erträge.

Im XETRA-Handel zeigt sich die AIXTRON-Aktie zeitweise 3,94 Prozent im Plus bei 19,80 Euro. Ihr bisheriges Jahreshoch hatten sie vor zwei Wochen bei 21,54 Euro erreicht.

Im langfristigen Kurschart befinden sich AIXTRON weiter auf Erholungskurs, nachdem sie von fast 40 Euro am Ende des Jahres 2023 bis zum Frühjahr 2025 zwischenzeitlich auf 8,45 Euro abgesackt waren. /rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 19:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Aktien von Chipherstellern Infineon, AIXTRON und Co. verlieren nach NVIDIA-Schwankungen

Bildquelle: AIXTRON SE

Nachrichten zu AIXTRON SE

mehr Nachrichten

Analysen zu AIXTRON SE

mehr Analysen
21.01.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
08.01.26 AIXTRON Overweight Barclays Capital
02.12.25 AIXTRON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 21,16 1,54% AIXTRON SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen