AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Hochgestuft
|
21.01.2026 11:52:00
AIXTRON-Aktie klettert deutlich: JPMorgan stuft AIXTRON hoch
Analyst Craig McDowell sieht den Chipausrüster vor einem breiten Aufschwung in allen Produktkategorien. Die Auftragslage dürfte 2026 anziehen, was die Umsatzschätzungen ab 2027 antreibe. Mit seinem Kursziel misst McDowell AIXTRON einen deutlich höheren Bewertungsmultiplikator zu, angesichts eines stabileren Wachstums und besserer Erträge.
Im XETRA-Handel zeigt sich die AIXTRON-Aktie zeitweise 3,94 Prozent im Plus bei 19,80 Euro. Ihr bisheriges Jahreshoch hatten sie vor zwei Wochen bei 21,54 Euro erreicht.
Im langfristigen Kurschart befinden sich AIXTRON weiter auf Erholungskurs, nachdem sie von fast 40 Euro am Ende des Jahres 2023 bis zum Frühjahr 2025 zwischenzeitlich auf 8,45 Euro abgesackt waren. /rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 19:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: AIXTRON SE
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
21.01.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
21.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX liegt am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
21.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
21.01.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu AIXTRON SE
|21.01.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|20.01.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|21,16
|1,54%