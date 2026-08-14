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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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Analystenstimme 14.08.2026 14:12:39

AIXTRON-Aktie legt zu: JPMorgan bestätigt Kursziel und setzt auf Optoelektronik

AIXTRON-Aktie legt zu: JPMorgan bestätigt Kursziel und setzt auf Optoelektronik

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AIXTRON mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen.

Die jüngsten Rückmeldungen von Kunden aus den Sparten Optical und Power hält Craig McDowell insgesamt für günstig für die Absatzmarkttrends des Zulieferers für die Halbleiterindustrie, wie er am Donnerstag schrieb.

Die AIXTRON-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,86 Prozent im Plus bei 42,22 Euro.

/rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:15 / BST

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