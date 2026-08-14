AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Analystenstimme
|
14.08.2026 14:12:39
AIXTRON-Aktie legt zu: JPMorgan bestätigt Kursziel und setzt auf Optoelektronik
Die jüngsten Rückmeldungen von Kunden aus den Sparten Optical und Power hält Craig McDowell insgesamt für günstig für die Absatzmarkttrends des Zulieferers für die Halbleiterindustrie, wie er am Donnerstag schrieb.
Die AIXTRON-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,86 Prozent im Plus bei 42,22 Euro.
/rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:15 / BST
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