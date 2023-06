AIXTRON-Aktie nach Analystenbewertung der Citigroup gefragt

Analyst Andrew Gardiner begründete das positive Votum für den Chipindustrie-Ausrüster in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer optimistischen Haltung, was Verbindungshalbleiter betrifft. Außerdem hob er die führende Position von AIXTRON im Geschäft mit Epitaxie-Lösungen hervor. Das Unternehmen werde Marktschwankungen künftig wohl auch nicht mehr so deutlich ausgesetzt sein wie in der Vergangenheit, da das Umfeld derzeit anders beschaffen sei.

Die AIXTRON-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 6,81 Prozent auf 30,42 Euro.

LONDON (dpa-AFX Broker)