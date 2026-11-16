AIXTRON Aktie

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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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Internationale Schwäche 16.11.2026 09:41:39

AIXTRON-Aktie und STMicro schwächer: Europäischer Chipsektor im Sog der Verluste aus Asien

AIXTRON-Aktie und STMicro schwächer: Europäischer Chipsektor im Sog der Verluste aus Asien

Aktien aus dem europäischen Chip- und KI-Bereich folgen am Montag der internationaler Schwäche.

Im Nachgang der New Yorker Nasdaq, die am Freitag nachgegeben hatte, waren die technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea zu Wochenbeginn wieder mit kräftigen Verlusten aufgefallen. Der Marktexperte Stephen Innes sprach von einem spürbaren "Technologie-Kater".

Der Kurs von SK hynix etwa war in Seoul um fast 8 Prozent abgesackt. Den Verlusten schließen sich Aktien des deutschen Vertreters Infineon ein Stück weit an, indem sie im frühen XETRA-Handel um bis zu 2,5 Prozent fielen. Auch die Aktien des Ausrüsters AIXTRON lagen 1,5 Prozent im Minus. Der Kurs von STMicroelectronics sank in Paris um ein Prozent.

Mit Spannung wird in dieser Woche im Tech-Sektor auf den Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic geschaut. "Der Börsengang wird unter anderem ein wichtiger Stimmungsindikator für den sogenannten KI-Trade sein", glaubt der Analyst Kyle Rodda von Capital.com. Für Unsicherheit sorge außerdem die Situation bei NVIDIA. In Zeiten der Führungskrise nach dem Rücktritt des Chefs Jensen Huang bekommen die Geschäftszahlen des Chipriesen, die am Dienstag nach US-Börsenschluss anstehen, noch mehr Aufmerksamkeit.

"Durch die Absetzung von Huang steht nun noch mehr auf dem Spiel", glaubt Rodda. Marktteilnehmer müssten nicht nur die Fundamentaldaten des Unternehmens einordnen, sondern auch einen möglichen Strategiewechsel, der durch das Ausscheiden ausgelöst werden könnte. Verbündete von Huang arbeiten laut der "Financial Times" an Plänen für seine Rückkehr.

/tih/ag/jha/

FRANKFURT/SEOUL/NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: AIXTRON SE

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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 31,78 -1,64% AIXTRON SE
Anthropic 125,00 -1,57% Anthropic
Infineon AG 49,30 -2,23% Infineon AG
NVIDIA Corp. 144,78 -2,07% NVIDIA Corp.

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