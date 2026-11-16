AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Internationale Schwäche
|
16.11.2026 09:41:39
AIXTRON-Aktie und STMicro schwächer: Europäischer Chipsektor im Sog der Verluste aus Asien
Der Kurs von SK hynix etwa war in Seoul um fast 8 Prozent abgesackt. Den Verlusten schließen sich Aktien des deutschen Vertreters Infineon ein Stück weit an, indem sie im frühen XETRA-Handel um bis zu 2,5 Prozent fielen. Auch die Aktien des Ausrüsters AIXTRON lagen 1,5 Prozent im Minus. Der Kurs von STMicroelectronics sank in Paris um ein Prozent.
Mit Spannung wird in dieser Woche im Tech-Sektor auf den Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic geschaut. "Der Börsengang wird unter anderem ein wichtiger Stimmungsindikator für den sogenannten KI-Trade sein", glaubt der Analyst Kyle Rodda von Capital.com. Für Unsicherheit sorge außerdem die Situation bei NVIDIA. In Zeiten der Führungskrise nach dem Rücktritt des Chefs Jensen Huang bekommen die Geschäftszahlen des Chipriesen, die am Dienstag nach US-Börsenschluss anstehen, noch mehr Aufmerksamkeit.
"Durch die Absetzung von Huang steht nun noch mehr auf dem Spiel", glaubt Rodda. Marktteilnehmer müssten nicht nur die Fundamentaldaten des Unternehmens einordnen, sondern auch einen möglichen Strategiewechsel, der durch das Ausscheiden ausgelöst werden könnte. Verbündete von Huang arbeiten laut der "Financial Times" an Plänen für seine Rückkehr.
/tih/ag/jha/
FRANKFURT/SEOUL/NEW YORK (dpa-AFX)
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|02.11.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|31,78
|-1,64%
|Anthropic
|125,00
|-1,57%
|Infineon AG
|49,30
|-2,23%
|NVIDIA Corp.
|144,78
|-2,07%
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