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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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15.04.2026 18:28:38

Aixtron begibt Wandelschuldverschreibungen über 450 Millionen Euro

HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron (AIXTRON SE) will sich mit Wandelschuldverschreibungen frisches Geld beschaffen. Das Volumen liege bei 450 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Die Wandelschuldverschreibungen werden in Aktien wandelbar sein, die einem Anteil von rund 7,5 Prozent am Grundkapital entsprechen. Das Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft wird ausgeschlossen. Der Nettoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, was Investitionen zur Unterstützung des organischen Wachstums sowie Akquisitionen und Aktienrückkäufe einschließen könne. Die Aixtron-Aktie gab nachbörslichen auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um drei Prozent nach./he/jha/

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