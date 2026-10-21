AIXTRON, Infineon und Co. im Fokus: SpaceX und Supermicro heben Tech-Laune etwas

Positive Nachrichten aus der US-Technologiebranche haben am Mittwoch auch deutschen, europäischen und asiatischen Tech-Aktien etwas Auftrieb gegeben.

Am Dienstag nach US-Börsenschluss berichtete der Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX , dass nach einer langen Durststrecke im vergangenen Quartal ein Milliardengewinn erwirtschaftet wurde. Zudem bestätigte Elon Musk Überlegungen für einen Zusammenschluss von SpaceX mit dem ebenfalls von ihm geführten Elektroautobauer Tesla . Der Computer- und Serverhersteller Supermicro legte dank der hohen Nachfrage aus der KI-Branche ebenfalls starke Quartalszahlen vor.

Im DAX legten die Aktien des Halbleiterkonzerns Infineon um 2,63 Prozent auf 53,41 Euro zu. Die Papiere der Chipindustrie-Zulieferer JENOPTIK, SUSS MicroTec und AIXTRON zählten zu den Favoriten der Anleger im MDAX, ebenso der Infineon-Branchenkollege Elmos. In Europa waren ASML und STMicro gefragt.

Zuletzt hatte sich die Laune der Anleger im KI-Bereich bei immer weiter gestiegenen Marktzinsen merklich verschlechtert. Hauptthema war und ist, ob sich die immensen Investitionen im KI-Bereich letztlich auszahlen.

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NEW YORK/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)