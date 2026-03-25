AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
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25.03.2026 19:44:38
Aixtron plant neues Werk in Malaysia
HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron (AIXTRON SE) baut ein neues Werk in Malaysia. Mit dem neuen Standort in Penang will das Unternehmen das schnell wachsende Ökosystem für Halbleiterausrüstung in Südostasien erschließen, wie es am Mittwochabend in Herzogenrath mitteilte. Für 2026 und 2027 plant Aixtron dafür Investitionen von rund 40 Millionen Euro. In Penang sollen Montage, Testaktivitäten, Engineering-Unterstützung und Einkaufskapazitäten aufgebaut werden.
Die europäischen Aixtron-Standorte in Herzogenrath (Deutschland) und Cambridge (Großbritannien) sollen den Angaben zufolge zentrale Entwicklungs- und Produktionsstandorte bleiben. Die ersten Anlagen aus Malaysia will Aixtron Ende 2027 ausliefern. Die für 2026 erwarteten Anlaufkosten sollen die Geschäftsprognosen für das laufende Jahr nicht beeinflussen./stw/jha/
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