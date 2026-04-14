AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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14.04.2026 21:20:43

Aixtron sieht nun 2026 EBIT-Marge von rund 17 - 20 (zuvor: 16 - 19) Prozent

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 14, 2026 15:21 ET (19:21 GMT)

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