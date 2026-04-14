AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
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14.04.2026 21:24:40
Aixtron: Vorl Bruttogewinn 1Q bei rund 11 (Vj 34,1) Mio Euro
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 14, 2026 15:24 ET (19:24 GMT)
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