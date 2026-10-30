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30.10.2026 06:31:28
AIZAWA SECURITIES hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
AIZAWA SECURITIES hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 25,03 JPY, nach 28,09 JPY im Vorjahresvergleich.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,85 Prozent auf 5,48 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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