AIZAWA SECURITIES veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AIZAWA SECURITIES hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 33,82 JPY. Im Vorjahresviertel hatte AIZAWA SECURITIES 4,09 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,68 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at