AIZAWA SECURITIES: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AIZAWA SECURITIES hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 34,56 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 39,32 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,58 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,27 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at