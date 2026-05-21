ISA Holdings Aktie
ISIN: ZAE000067344
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21.05.2026 10:58:26
AJ Bell boss warns of Isa reform ‘black hole’
Investment site says proposed rules could deter first-time investorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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