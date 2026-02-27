AJ Networks hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AJ Networks gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 70,85 KRW. Im letzten Jahr hatte AJ Networks einen Gewinn von 52,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 285,41 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 240,17 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 590,69 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 485,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1 083,08 Milliarden KRW, während im Vorjahr 1 014,16 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 593,00 KRW und einen Umsatz von 1 072,10 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

