AJ Networks informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AJ Networks hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 191,00 KRW gegenüber 119,00 KRW im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 287,16 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 261,12 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at