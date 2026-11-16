AJ Networks: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AJ Networks äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 62,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 296,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 327,09 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AJ Networks 283,52 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at