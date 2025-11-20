AJ Plast legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AJ Plast präsentierte am 17.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

AJ Plast hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,28 THB vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,280 THB je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite hat AJ Plast im vergangenen Quartal 1,90 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AJ Plast 2,27 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.at