20.11.2025 06:31:29
AJ Plast veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
AJ Plast ließ sich am 17.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AJ Plast die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 THB. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,280 THB ebenfalls auf diesem Niveau.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,27 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,90 Milliarden THB.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
