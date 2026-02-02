Ajanta Pharma: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ajanta Pharma hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 21,91 INR gegenüber 18,60 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 13,75 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,46 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 20,22 INR sowie einen Umsatz von 13,15 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at