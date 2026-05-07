Ajanta Pharma informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ajanta Pharma hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21,35 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 18,00 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 14,22 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,70 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 20,48 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 13,53 Milliarden INR erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 84,53 INR. Im letzten Jahr hatte Ajanta Pharma einen Gewinn von 73,56 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 54,53 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 46,15 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 87,98 INR und einen Umsatz von 53,83 Milliarden INR beziffert.

Redaktion finanzen.at