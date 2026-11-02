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02.11.2026 06:31:29
Ajanta Pharma verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ajanta Pharma hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 31,07 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 20,83 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 17,94 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 32,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,54 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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