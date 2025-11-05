|
05.11.2025 06:31:28
Ajanta Pharma: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Ajanta Pharma hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,83 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ajanta Pharma ein EPS von 17,27 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 13,54 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,87 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 20,95 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 13,35 Milliarden INR geschätzt.
Redaktion finanzen.at
