Ajanta Soya hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ajanta Soya hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,15 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,620 INR erwirtschaftet worden.

Ajanta Soya hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,37 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,04 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,37 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Ajanta Soya mit einem Umsatz von insgesamt 13,08 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,30 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -1,66 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at