|
02.06.2026 06:31:29
Ajanta Soya hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Ajanta Soya hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,15 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,620 INR erwirtschaftet worden.
Ajanta Soya hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,37 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,04 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,37 INR je Aktie vermeldet.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Ajanta Soya mit einem Umsatz von insgesamt 13,08 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,30 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -1,66 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legte ebenso zu. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.