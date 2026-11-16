Ajanta Soya hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ajanta Soya äußerte sich am 14.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,650 INR je Aktie in den Büchern standen.

Ajanta Soya hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at