Ajanta Soya: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ajanta Soya hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,65 INR gegenüber 0,980 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 3,47 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ajanta Soya 3,04 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at