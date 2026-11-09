Ajax Engineering Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Ajax Engineering Registered hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,45 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,41 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ajax Engineering Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,87 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 4,45 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at