Ajax Engineering Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ajax Engineering Registered hat am 18.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,30 INR. Im Vorjahresviertel waren 7,95 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 7,58 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,56 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 19,68 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Ajax Engineering Registered ein Gewinn pro Aktie von 22,73 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 21,03 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 20,74 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at