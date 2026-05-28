AJC Jewel Manufacturers: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

AJC Jewel Manufacturers hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 13,82 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei AJC Jewel Manufacturers ein Gewinn pro Aktie von 6,44 INR in den Büchern gestanden.

AJC Jewel Manufacturers hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,91 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,20 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at