Ajcon Global Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ajcon Global Services hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,05 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,120 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 104,4 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,4 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at