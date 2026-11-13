Ajcon Global Services informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ajcon Global Services hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,03 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ajcon Global Services 0,050 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 45,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 104,4 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 57,0 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at