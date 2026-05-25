25.05.2026 06:31:29

Ajcon Global Services legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ajcon Global Services ließ sich am 22.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ajcon Global Services die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 INR gegenüber -0,130 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Ajcon Global Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 198,5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 584,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 29,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,040 INR gegenüber 0,090 INR im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 364,37 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 168,09 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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