Ajcon Global Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ajcon Global Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ajcon Global Services im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 26,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at