Ajel: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ajel hat am 19.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 32,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

